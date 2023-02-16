زيارات علمية ميدانية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية مع بداية "التيرم الثانى"

يواصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، الزيارات الميدانية العلمية للمؤسسات والكيانات المختلفة، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى، بما يسهم فى تنمية قدرات ومهارات الطلاب وصقل خبراتهم ومساعدتهم على الاحتكاك المباشر بسوق العمل.

وأجرى طلاب الفرقتين الأولى والرابعة ببرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، عدة زيارات ميدانية تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الخدمات والتدريب، والدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، وتضمنت الزيارات العلمية للطلاب عدة مراكز للسيارات.

وأكد "كشك" على اهتمام الجامعة بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب بمايتماشى مع توجه الدولة المصرية، وبما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل،ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

كما أكد "كشك"، على حرص الجامعة على تخريج كوادر تكنولوجية متميزة تتمتع بمواصفات علمية مدعومة بالتطبيق العملى من خلال شركات رائدة فى التخصص ،وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير الى مسئولى جميع الكيانات التى استقبلت الطلاب وجميع العاملين بها لحسن الإستقبال والتعاون خلال الزيارة لتحقيق اقصى استفادة للطلاب.