جامعة بنها تنتخب ممثلا لها في صندوق تحسين أحوال العاملين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، عن فوز المرشح وائل فؤاد بمنصب ممثل الجامعة في صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعة، فى الانتخابات التي أقيمت بإدارة الجامعة منذ التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصرا اليوم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات ممثل الجامعة بصندوق تحسين أحوال العاملين برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور شيرين شوقى أمين عام الجامعة، رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية عن فوز المرشح وائل فؤاد مدير عام أمانة المجالس بمنصب ممثل الجامعة في الصندوق، حيث حصل على 289 صوتا من اجمالى الأصوات الصحيحة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إنه تقدم 8 من العاملين بالإدارة المركزية بالجامعة والقطاعات التابعة لها والكليات والمستشفى الجامعى، وتم اختيار عضوا واحدا من المتقدمين بالاقتراع الحر المباشر ليمثل الجامعة فى مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن لجنة التنظيم والإشراف على الانتخابات ضمت موظفين بالإدارات المختلفة بالجامعة ومنها إدارة الموارد البشرية والتنظيم والإدارة والمستشفى الجامعي.

من جانبه هنأ رئيس الجامعة وائل فؤاد، بفوزه وثقة زملائه لاختياره عضوا بمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، متمنيًا له مزيد من التوفيق لخدمة زملائه العاملين بجامعة بنها.