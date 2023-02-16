رئيس جامعة الأزهر يوجه بتطوير الملاعب والتوسع فى منافذ توزيع وجبات الطعام

كتب لؤى على

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد بحر، المستشار الهندسى لجامعة الأزهر، و محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، و أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر؛ المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر؛ لمتابعة سير العمل بها مع الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة وجه رئيس جامعة الأزهر بتطوير الملاعب داخل المدينة الجامعية للطالبات، وتجهيزها بالشكل المناسب واللائق.

وتفقد رئيس الجامعة بعض مباني المدينة الجامعية للطالبات، مؤكدًا على ضرورة التوسع فى توفير منافذ لتوزيع الطعام؛ تيسيرًا على الطالبات، ومنعًا لتزاحمهن.

وطالب رئيس الجامعة بالاهتمام بالنظافة العامة والمتابعة الدائمة والمستمرة، كما طالب بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتوسع في إنشائها؛ انطلاقًا من رسالة جامعة الأزهر؛ للحفاظ على البيئة وتوفير المناخ المناسب للطالبات.

وجاء ذلك بحضور العميد باسم خليل، مدير عام الأمن الإداري للجامعة، والمهندس أحمد مصطفى، مدير عام الشئون الهندسية، و منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وكان قد أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الوطن في أمس الحاجة إلى تضافر جهود أبنائه؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر خلال تفقده لقافلة جامعة الأزهر إلى قرية الحرجة التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ أن جامعة الأزهر تسخر كل إمكاناتها؛ دعمًا للنهوض والارتقاء بالريف المصري طبقًا لمبادرة: حياة كريمة ولتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتفقد رئيس جامعة الأزهر ومحافظ بني سويف أنشطة قافلة جامعة الأزهر الشاملة بقرية الحرجة، التي تسهم بشكل كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م؛ حيث تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات محو الأمية، وتفقد عيادات الكشف الطبي المتخصصة التي ضمت أطباء في مختلف التخصصات الطبية، بعد ذلك تابع رئيس الجامعة عملية صرف الأدوية للمرضى بالمجان من خلال شبابيك مخصصة للرجال وأخرى للسيدات، وبعد ذلك تابع فضيلته العمليات الجراحية الصغرى التي تجري للأطفال، بعد ذلك تابع رئيس الجامعة والمحافظ توزيع المساعدات على المواطنين بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية.

وفي الختام قام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة بزرع أشجار الزيتون؛ انطلاقًا من الحديث الشريف الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها» دعوة إلى العمل والتفائل، خاصة أن المولى -عز وجل- خلق الإنسان لعمارة الأرض، وفي ختام الجولة حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.