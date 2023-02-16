رئيس "القاهرة الجديدة" يعقد لقاءات مكثفة لدفع العمل بمشروعات المدينة

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عقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي الجهاز، والشركات العاملة بالمدينة، للاطلاع على الموقف التنفيذي ودفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، والتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة بالجهاز لإنجاز خطة الدولة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبدأ المهندس عبدالرؤوف الغيطي، اللقاءات، بعقد اجتماع موسع مع شركات النظافة العاملة بالمدينة بحضور مسئولي الجهاز، حيث أكد ضرورة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة النظافة بالمدينة للوصول إلى المستوى المنشود، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بسكان مدينة القاهرة الجديدة.

كما اجتمع رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بنواب رئيس الجهاز للتجمعات الثلاثة، ومديري الإدارات المختلفة بالجهاز، ووجه بضرورة العمل بشكل متواصل ومكثف للقضاء على جميع الظواهر السلبية الموجودة بالشارع، من حيث ( التعديات - الإشغالات ) على مستوى التجمعات الثلاثة، وتم أيضا عقد اجتماع مع رؤساء الأحياء، للتأكيد على التكليفات بضرورة العمل بشكل متواصل ومكثف علي مدار اليوم للقضاء على أي ظواهر عشوائية بالمدينة، وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات و الإشغالات و التعديات بالمدينة.

وفي ذات السياق، قام المهندس عبدالرؤوف الغيطي، يرافقه مسئولو الجهاز، بعدة جولات تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومديري القطاعات.

وخلال الجولات، تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، (محطة صرف جنوب الأكاديمية - مشروعات الطرق الجارية بالتجمع الأول - مشروعات الإسكان بالتجمع الثالث- المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين – دار مصر الـ70 عمارة).