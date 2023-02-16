رئيس البنك الدولى يعلن اعتزامه التنحى عن منصبه بحلول 30 يونيو القادم

كتبت : هند المغربي

أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، عن اعتزامه التنحى من منصبه بحلول نهاية السنة المالية الحالية 30 يونيو القادم، أى قبل عام من انتهاء ولايته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي: "التقيت بمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وأبلغتهم باعتزامي التنحي بحلول نهاية السنة المالية في 30 (يونيو) مضيفا " لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أكون رئيسًا للبنك الدولي".

يذكر أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي التابعه للأمم المتحدة شارك بكلمه أمس في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بدولة الإمارات، وأكد من خلالها أن هناك "أزمة تواجه التنمية"، مفسرًا ذلك بأن العالم يواجه في 2023 حالة اضطراب، وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطرابات كبيرة، إذ تواجه البلدان النامية أزمة اقتصادية، وأعباء ديون ثقيلة، وتضخمًا مرتفعًا، وتغيرًا مناخيًا ونقصًا في الاستثمار، ما يعيق النمو في المستقبل، إلى جانب قطع الكهرباء وعدم وصول الأسمدة والغذاء ورأس المال، وأدت هذه المشكلات إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في مجالات الفقر والصحة والتعليم.

وأضاف رئيس البنك الدولي، أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه المنطقة موجات جفاف غير مسبوقة وندرة المياه والتصحر وتآكل السواحل وتلوث الهواء، وتتطلب هذه الأزمة أسلوبًا جديدًا في التفكير، وحلولًا مبتكرة ومؤسسات مناسبة لتطبيقها، لذلك فإن موضوع هذه القمة "تشكيل حكومات المستقبل" يأتي في الوقت المناسب بشكل خاص.