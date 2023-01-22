اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2023-2024

الأحد، 22 يناير 2023 06:18 م
رئيس البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2023-2024 رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
أ ش أ

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توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، انخفاض النمو الاقتصادي العالمي في الفترة ما بين عامي 2023 و2024، بسبب استمرار التضخم وانخفاض الاستثمار.


وقال مالباس - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد - "أعتقد أنه سيكون تباطؤا طويل الأمد.. السبب هو استمرار التضخم، وانخفاض الاستثمار الجديد الذي يحدث بالفعل، إذا نظرت إلى الأمام لمدة عام أو عامين، فمن الصعب أن ترى انتعاشا كبيرا.. في 2023-2024، سيتكون تباطؤ في التنمية الاقتصادية".


وحث مالباس دول العالم، على إنفاق أموالها بشكل أكثر كفاءة، قائلا: "عليكم شد الأحزمة".


وفي وقت سابق، توقع أكثر من نصف الاقتصاديين البارزين في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن تواصل أوروبا مواجهة مستويات التضخم المرتفعة خلال العام الجاري 2023.


البنك الدولى

ديفيد مالباس

التضخم

الاقتصاد العالمي

الاستثمار العالمي



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