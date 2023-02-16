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دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 16 فبراير 2023 04:34 م
دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بالجيزة.. اعرف التفاصيل نائب محافظ الجيزة تتابع فعاليات الدورة
كتبت – مرام محمد

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تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء بمحافظة الجيزة، والجارى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الفترة من 5/2/2023 إلى 20/2/2023 بالديوان العام للمحافظة وقاعة خوفو للمؤتمرات.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتسهيل طرق حصول المواطنين على الخدمات والاعتماد على الطرق التكنولوجية لتحقيق السرعه في إنجاز المعاملات.

 

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أن الدورة تهدف إلى الوقوف على المعوقات التى تواجه مديرى المراكز التكنولوجية وسبل الالتزام بالمدد القانونية للخدمات ومحاور التسهيل على المواطنين في الحصول علي الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية.

 

ووجهت نائب المحافظ الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم الدعم المستمر للارتقاء من مستوى أداء منظومة المراكز التكنولوجية، لافتة إلى أن الدورات التنشيطية مستمرة بشكل دوري لتحقيق أقصى استفادة لموظفي المراكز التكنولوجية بما يحقق النفع للمواطنين.

 
جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية في المحافظة تتيح العديد من الخدمات للمواطنين، وذلك على النحو الآتي:
- طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط.
- طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.
- تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.
- الاستعلام عن موقف الرخصة.
- طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي.
- استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.
- طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.
- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.
- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.
- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.
- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.
- طلب قيد اتحاد شاغلين.
- صورة طبق الأصل من قرار هدم.
- طلب تجديد رخصة مصعد.
- طلب رخصة تشغيل مصعد.
- طلب تصالح على مخالفة.
- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.
 
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المراكز التكنولوجية

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