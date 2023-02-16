دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء بمحافظة الجيزة، والجارى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الفترة من 5/2/2023 إلى 20/2/2023 بالديوان العام للمحافظة وقاعة خوفو للمؤتمرات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتسهيل طرق حصول المواطنين على الخدمات والاعتماد على الطرق التكنولوجية لتحقيق السرعه في إنجاز المعاملات.
وأشارت هند عبد الحليم، إلى أن الدورة تهدف إلى الوقوف على المعوقات التى تواجه مديرى المراكز التكنولوجية وسبل الالتزام بالمدد القانونية للخدمات ومحاور التسهيل على المواطنين في الحصول علي الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية.
ووجهت نائب المحافظ الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم الدعم المستمر للارتقاء من مستوى أداء منظومة المراكز التكنولوجية، لافتة إلى أن الدورات التنشيطية مستمرة بشكل دوري لتحقيق أقصى استفادة لموظفي المراكز التكنولوجية بما يحقق النفع للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة