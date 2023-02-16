وأعربت الأحزاب العربية التي تضمن 26 حزبا - في بيان أورده التليفزيون السوري اليوم الخميس - عن تضامنهم المطلق مع الشعب العربي السوري ، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لرفع العقوبات وتقديم المعونات للشعب العربي السوري.

يشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس رختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا ، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.