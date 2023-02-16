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خطوات الحجز الإلكترونى لتذاكر قطارات السكة الحديد.. إنفوجراف

الخميس، 16 فبراير 2023 07:30 ص
خطوات الحجز الإلكترونى لتذاكر قطارات السكة الحديد.. إنفوجراف موقع الحجز الإلكترونى
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" خطوات الحجز الإلكترونى لتذاكر قطارات السكة الحديد، وذلك بعد أن أعلنت هيئة السكة الحديد عن إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـ VIPوالتالجو على موقع الحجز الإلكترونى، حيث تمت إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداء من سفر يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023، على أن يتم إدراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعا. ويعرض "اليوم السابع" كيفية الحجز على القطارات عن طريق موقع السكة الحديد.

أولا: الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد من خلال اللينك:

https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home.

ثانيا: اختيار نوع التذكرة ذهاب أو ذهاب وعودة.

ثالثا: اختيار محطة القيام.

رابعا: اختيار محطة الوصول.

خامسا: تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.

سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

سابعا: تختار رقم المقعد أسفل القائمة.

ثامنا: سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوماً، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.

كيفية الحجز من خلال الموقع الإليكترونى
كيفية الحجز من خلال الموقع الإليكترونى

 

موقع الحجز الإليكترونى
موقع الحجز الإليكترونى

 

موقع الحجز
موقع الحجز

 


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