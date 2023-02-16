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حياة كريمة فى بنى سويف.. إنشاء مركز شباب بقرية فزارة ضمن 24 مشروعا فى ببا

الخميس، 16 فبراير 2023 12:00 ص
حياة كريمة فى بنى سويف.. إنشاء مركز شباب بقرية فزارة ضمن 24 مشروعا فى ببا مشروعات حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركز ببا ببنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الشباب والرياضة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وقال مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع"، إن قرى مركز ببا تشهد تنفيذ 24 مشروعا يتم تنفيذها فى قطاع الشباب والرياضة، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.
 
وأضاف مدحت صلاح أنه يجرى العمل فى مشروع إحلال وتجديد مركز شباب فزارة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانلا والواجهة وأعمال التشطبيات الداخلية ورفع كفاءة السور الخارجى للمركز، وذلك ضمن 24 مشروعا يتم تنفيذها في قطاع الشباب والرياضة.
 
وفى سياق متصل أكد مدحت صلاح أنه تم الانتهاء من مشروع مجمع خدمات صفط راشين، وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، على مساحة 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل (مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهرا عقاريا) وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروى وتوابعه.

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