حياة كريمة بالأقصر.. دعم لوحة توزيع كهرباء "النمسا" بـ17 خلية وحفر بيارة الصرف الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ومتابعة يومية من اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

وفى هذا الصدد تابع ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا، وصول عدد 17 خلية والتجهيز لدخولهم الموزع بلوحة توزيع كهرباء النمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى تخدم قرى جنوب إسنا بالكامل، حيث يتم عمل تركيب الكهرباء بالمبنى ويتم عمل النقاشة داخله، حيث تتكون من طابقين الطابق الأول يضم لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، وذلك تحت إشراف المهندس أيمن خميس مدير المشروع، والمهندس مصطفى عبد العليم مهندس الجودة، والمهندس إسماعيل فارس مسئول السلامة والصحة المهنية، لمتابعة الأعمال بالطريقة الآمنة والشركة المنفذة شركة مدكور، تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر المهندس أحمد سعيد، والمهندس أحمد عبد الخالق، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل فى مشروع الصرف الصحي بالنمسا، حيث قامت شركة المقاولون العرب، بالبدء في حفر موقع بيارة محطة الصرف الصحي بالنمسا الفرعية 2 بناحية العنانية، وتم تجهيز أعمال الخنزيرة لها، وذلك بحضور المهندس محمود عبدالعاطي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، والمشاركة المجتمعية من حياة كريمة.