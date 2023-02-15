أول صور لموقع حادث تصادم ميكروباص بدراجة بخارية ومصرع مواطن بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على أول صور لموقع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، وانزلاق السيارة في ترعة أصفون بجوار موقف الدير فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين فى الحادث، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف بمدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام (ص ق ن 1528) ودراجة بخارية، مما أدى إلى انزلاق الدراجة فى ترعة أصفون بجوار موقف الدير، وأسفر ذلك عن إصابة السائق "محمود رمضان" 36 سنة بكدمات وسحجات وجروح واشتباه نزيف وارتجاج بالمخ، وإصابة شخص آخر، كما توفى بالحادث غفير يدعى "ع.أ.أ" 43 سنة مقيم بالمساوية، وانتقلت فور وقوع الحادث سيارات الإسعاف التي نقلت المتوفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بجروح وجروح فى حريق داخل حوش ماشية بمدينة إسنا، وتمت السيطرة على النيران، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى حوش ماشية بقرية النواصر فى مدينة إسنا، نتيجة قيام الشباب بالتدفئة من الطقس البارد، مما أسفر عن اندلاع حريق بالحوش وخلال السيطرة على النيران، أصيب الشاب "عمر أبو الحسن" يبلغ من العمر 20 سنة بحروق فى مناطق متفرقة بالجسد، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم نقل الشاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



الدراجة البخارية فى موقع الحادث بإسنا



سقوط الميكروباص فى ترعة أصفون بإسنا



سقوط ميكروباص فى ترعة أصفون