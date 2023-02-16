حياة كريمة.. الكشف على 686 حالة فى قافلة طبية توعوية بقرية ميت فارس بالمنوفية

ضمت القافلة 13 تخصص طبي حيث وقعت الكشف علي 686 حالة مرضية من بينهم 71 حالة باطنة عامة , 140 أطفال،59 صدر،23 قلب وأوعية دموية ،28 أنف وأذن،78عظام ،30 طب الأسرة، 30 عيون' 35 أسنان , 28 انف واذن ,40 جلدية ,13 مسالك ,70 جراحة.

كما قامت القافلة بعمل التحويل اللازم لمستشفيات الجامعة واستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة مع توزيع الأدوية بالمجان علي جميع الحالات.

وعلي هامش أعمال القافلة قدم الدكتور فريد وجدي أستاذ طب العيون ندوة توعوية حول " المياه الزرقاء"، كما تحدثت الدكتورة مى عبد الخالق الأستاذ بكلية الاقتصاد المنزلي عن "الغذاء البديل لتعزيز المناعة"، و قامت الدكتورة هناء الصياد الأستاذ المساعد بكلية التمريض بتقديم ندوة حول "الاسعافات الأولية".

وشاركت الدكتورة إيمان شكر منسق جامعة المنوفية لصندوق مكافحة الإدمان، بالتعاون مع متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوجيه ضد مخاطر الإدمان و التوعية اللازمة لمكافحة وعلاج الإدمان.

شارك في أعمال القافلة الدكتورة شيماء الكرش المنسق الطبي لمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، والدكتور ذكي ماضي منسق حياة كريمة بمركز بركة السبع واللواء وحيد الحضري رئيس مجلس مدينة بركة السبع والدكتورة نهي قنصوة مدير الوحدة الصحيه بميت فارس ، والدكتورة إيمان مناع منسق القوافل بكلية الصيدلة والسيد علاء فتحي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وعدد كبير من متطوعي حياة كريمة بمركز بركة السبع.

كما أشرف علي الفريق الطبي للقافلة الدكتور عبدالرحمن السباعي عميد كلية الطب والدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتورة آمال شحاته عميد كلية التمريض.