تنفيذ تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالشركة القابضة لمصر للطيران.. صور

كتبت رحاب نبيل

أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالمقر الرئيسي للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث قام قطاع الأمن بالتنسيق مع قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بتنفيذ تجربة "إطفاء حريق" تأكيداً على سرعة الإستجابة فى حالات الطوارئ، حفاظاً على سلامة العاملين والمنشأت بالشركة.

كما قامت الإدارة العامة لأمن المبني الإداري بقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران بتنفيذ تجربة "إخلاء" لتدريب جميع العاملين على الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها أثناء حالات الطوارئ.