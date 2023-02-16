اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 10:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنفيذ تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالشركة القابضة لمصر للطيران.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 09:13 م
تنفيذ تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالشركة القابضة لمصر للطيران.. صور تنفيذ تجربتي " إخلاء وإطفاء حريق " بالشركة القابضة لمصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس،  تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالمقر الرئيسي للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث قام قطاع الأمن بالتنسيق مع قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بتنفيذ تجربة "إطفاء حريق" تأكيداً على سرعة الإستجابة فى حالات الطوارئ، حفاظاً على سلامة العاملين والمنشأت بالشركة.
 
كما قامت الإدارة العامة لأمن المبني الإداري بقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران بتنفيذ تجربة "إخلاء" لتدريب جميع العاملين على الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها أثناء حالات الطوارئ.
 
(1)
(1)

(2)
(2)

(3)
(3)

(4)

 


مصر للطيران

تجربة طوارئ

إخلاء إطفاء حريق

العاملين

قطاع السلامة والجودة

المنشآت

حالات الطوارئ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة