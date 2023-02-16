تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة وصلة طريق السد العالى شرق بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى أعمال تأهيل ورفع كفاءة وصلة الطريق الرئيسى إلى السد العالى شرق بحى جنوب بطول 150 م حيث يتم إضافة تربة زلطية تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف وتأمين الطريق تلبية لمطالب أهالى المنطقة وللحفاظ على أمن وسلامة المارة والمركبات على هذا الطريق.

وقال سيد مدنى، رئيس مدينة أسوان، إنه بالتنسيق مع قوات الأمن بقسم شرطة ثان تم تنظيم حملة مكبرة، استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات من أمام مستشفى الصداقة التخصصي، مشيراً إلى أنه تم أيضاً مواصلة أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمناطق مطلع كلية الهندسة وحى صالح حرب ونجع الكسارة ونجع الحجعلاب، تحت إشراف ومتابعة رئيس قرية أبو الريش ومشاركة العاملين والفنيين المدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للوحدة المحلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة وإضفاء الوجه الحضارى والجمالى.