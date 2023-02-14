محافظ أسوان: تسكين بائعى الأسماك بكوبرى السيل داخل السويقة الجديدة.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بتفريغ المدن من الإشغالات والباعة الجائلين وكلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، بنقل بائعى الأسماك المتواجدين بمحيط كوبرى السيل منذ سنوات إلى سويقة الأسماك الجديدة بإجمالى 32 بائعًا.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم توزيع الباعة وتسكينهم داخل السويقة الجديدة، بالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف العميد محمد الجندى، وأيضًا قسم شرطة أسوان ثان بقيادة المقدم أحمد زكى مأمور القسم، وبإشراف من نائب رئيس المدينة لقطاع شرق علاء الدين ممدوح، وبمشاركة العاملين بالأحياء، مما ساهم بشكل مباشر فى القضاء على الإشغالات والعشوائية والتلوث البيئى فى منطقة السيل الحيوية، بجانب تسهيل حركة المارة والمواطنين من قاطنى هذه المنطقة.

وأوضح سيد مدنى، رئيس مدينة أسوان، أنه تم إنشاء سويقة حضارية مخصصة لبائعى الأسماك وذلك ضمن الجهود الجارية بإنشاء سلسلة من السويقات الجديدة لاستكمال الشكل الحضارى بمنطقة السيل والمناطق المختلفة بنطاق المدينة، علاوة على مراعاة البعد الاجتماعى لأسر هؤلاء البائعين، مضيفًا أن السويقة الجديدة مزودة بشبكة من الصرف الصحى ومياه الشرب، بجانب الإنارة الجيدة خلال الفترة المسائية، ومن ناحية أخرى قام العاملين بحى جنوب بقيادة محمد عبد المنعم رئيس الحى، والفنيين بالتنظيم بإيقاف أعمال تعديل واجهة عمارة سكنية بطريق السادات بدون ترخيص، مع مصادرة مواد البناء المستخدمة فى ذلك، وهو الذى توازى مع مصادرة 3 حاويات للنباشين بنطاق حى الصداقة الجديدة.