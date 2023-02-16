تفاصيل دعم الأسر المستحقة بقرى حياة كريمة فى أرمنت بالأقصر برؤوس ماعز وأغنام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر ، عن تفاصيل دعم الأسر المستحقة بمدينة أرمنت برؤوس الأغنام والماعز، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبالتعاون مع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات، لمتابعة أعمال التحصينات والتأمين على الماشية.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه قامت المديرية بمتابعة أعمال لجان التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على عدد 120 رأس أغنام وماعز، والتى تم تسليمها لعدد 40 أسرة مستحقة بواقع 2 رأس نعجة عشار وعدد 1 رأس ماعز وشيكارة علف لكل أسرة بقرية حاجر الرياينة فى أرمنت، وذلك من ضمن مبادرة حياة كريمة، وبرنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، وبتنفيذ من مؤسسة مهنة ومستقبل بالأقصر، حيث قامت لجنة برئاسة الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، والدكتور محمد مدني رئيس قسم التأمين على الماشية بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفى رئيس وحدة أرمنت البيطرية، والدكتور حسين عبد العاطي رئيس قسم الصحة العامة بإدارة أرمنت البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه قامت اللجنة بالكشف وفحص بالسونار لعدد 80 رؤوس أغنام عشار، وتم تحصين عدد 120 رأس أغنام وماعز والتأمين عليها عقب الكشف الطبي البيطري الظاهري والترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض جدري الأغنام، وتمت توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات والتأمين وأهم الأمراض وكيفية الوقاية منها، حيث شارك في أعمال الإرشاد البيطرى الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد أرمنت، والمهندسة أميرة ناجى من صندوق التأمين على الماشية، والدكتورة ولاء النوبي مدير إدارة التأمين على الماشية، والدكتورة هاديه فاروق رئيس قسم التعويضات، وعقب ذلك تم تسليم عدد 80 رأس أغنام عشار وعدد 40 رأس ماعز، وتم توزيع الأغنام والماعز والأعلاف بعد إستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتم التأكيد على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة، والمشروع من خلق فرص عمل ورفع العبء عن الأهالى.