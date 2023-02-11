بيطرى الأقصر يشكل لجانا لفحص وتحصين الماشية بسوق أرمنت .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن تشكيل لجنة للمرور على سوق أرمنت للمواشي، وذلك استمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أرمنت البيطرية تحت إشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، ورئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، وعضوية الدكتور محمد محمود محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه قامت اللجنة بتوعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، وذلك حرصاً على سلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتوعيتهم بخطورة هذا المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية بالغة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر كافة مربي وتجار الماشية، بضرورة وأهمية تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذا المرض الوبائي، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



الطب البيطرى خلال فحص المواشي بسوق أرمنت



جانب من التوعية بسوق أرمنت للماشية



جانب من فحص الماشية بسوق أرمنت