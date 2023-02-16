تعليم الغربية تواصل تلقى تظلمات نتائج الإعدادية حتى الأربعاء

الغربية مصطفى عادل

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار تلقى التظلمات على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول حتى يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن الطالب يتوجه للمقر الخاص بتلقى التظلمات بنطاق الإدارة التعليمية التابع لها ويقوم بسداد رسوم التظلم، ويتم بعد ذلك تحديد موعدا له للإطلاع على المادة المتظلم فيها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أنه حال التأكد من أحقية الطالب فى درجات غير محتسبة يتم إخطار المدرسة المقيد بها واحتساب هذه الدرجات.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد أكد انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، وذلك خلال متابعته مدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد نقيب عصام محمد الفشاوى للتعليم الأساسى بالحداد، للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة، كما قام بمتابعة عدد من الفصول، واطمأن على المستوى التحصيلى للطلاب.

وخلال الزيارة تم تنفيذ خطة الإخلاء بالمدرسة، حيث يبلغ عدد طلاب المدرسة 1900 طالب، وتم الالتزام الكامل لخطة الإخلاء بعد التدريب عليها، وفى نهاية المتابعة وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية، والتنفيذ الجيد لخطة الإخلاء، ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة سعد بن أبى وقاض الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، حيث قام بمتابعة قاعات رياض الأطفال ومتابعة عدد من الفصول، واطمأن إلى انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، وتسليم الكتب لجميع التلاميذ، كما اطمأن إلى توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وصلاحية التغذية المدرسية.

ووجه بضرورة تواجد الإشراف بالمدرسة فى الأدوار والفناء ودورات المياه وخلف المبنى المدرسى أثناء فترة الفسحة المدرسية، والاطمئنان على مغادرة جميع التلاميذ الفصول والحمامات بعد نهاية اليوم الدراسى.