محافظ المنوفية يوجه بتخصيص لجنة لامتحانات الشهادة الإعدادية بقرية القلشى

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالى قرية القلشى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بشأن تخصيص لجنة بمدرسة العقيد السيد عبد الغفار للتعليم الأساسى بالقرية لأداء طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات بها بدلا من مدرسة الشهيد زيدان بكفر بتبس وذلك لتخفيف العبء والمشقة على الطلاب، مؤكدا حرصه على مصلحة الطلاب وتسهيل أداء الامتحانات لهم لتحقيق المزيد من التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

كما تضمن اللقاء عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين طلب مجموعة من طلاب الدراسات العليا من أطباء الأسنان يلتمسون السماح لهم بحضور المحاضرات والتدريبات العملية" خط سير" دون التعرض للمسائلة القانونية حرصا على استكمال دراستهم العلمية، وقد كلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم فى ضوء الضوابط والقوانين وبما لايخل بنظام العمل، وكذا شكوى مواطنة بقسم التوريدات باشمون تتضرر من نقلها إلى الإدارة التعليمية نظرا لظروف زوجها وابنتها الصحية الصعبة، وقد كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم مراعاة لظروفها الخاصة، وبما لايخل بسير العمل.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطنة بناحية طبلوها مركز تلا، تتضرر من تعدى أحد الجيران على الطريق مما يعوق توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منزلها، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وأحال المحافظ طلب مواطنة بناحية قرية أبو عوالى مركز أشمون تتضرر من فصل ابنها من العمل بإحدى الوظائف الحكومية دون وجه حق وقد كلف المحافظ المستشار العسكرى للمحافظة بدراسة الشكوى لاتخاذ اللازم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التواصل الدائم والفغال مع المواطنين، والتعرف على شكواهم ومحاولة إيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.