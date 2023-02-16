اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 05:51 ص
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تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا خلال يناير 2023

الخميس، 16 فبراير 2023 05:00 ص
تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا خلال يناير 2023 سيارات
كتبت : أماني سمير

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ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن المركز الأول لوحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو خلال يناير 2023  كان من نصيب وحدة مرور القاهرة الجديدة من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت  ترخيص حوالى 573 مركبه.
 
ثم جاءت فى المركز الثانى وحدة مرور مدينه نصر بترخيص حوالى  535 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 531 مركبة، ثم وحدة مرور الحوامدية 515 مركبة سيارة ثم وحدة 6 المنصورة 500 مركبة.
 
أما منفذ مرور ميناء السلوم 8578 مركبة منفذ مرور ارفين 1123 مركبه ومنفذ مرور سفاجا 1060 مركبة.

وحدات المرور

ترخيص السيارات

ترخيص المركبات

تأميم السيارات



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