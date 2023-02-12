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تعرف على أماكن وحدات المرور الإلكترونية بالمحافظات لاستخراج التراخيص

الأحد، 12 فبراير 2023 01:00 ص
تعرف على أماكن وحدات المرور الإلكترونية بالمحافظات لاستخراج التراخيص المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت إدارات المرور، مجموعة من إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص، ونبرز عدد من الفروع المتاحة حالياً لوحدات المرور الإلكترونية ومنها:
 
 
& محافظة القاهرة
 
-وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).
 
 - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).
 
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).
 
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).
 
 
& محافظة الجيزة  
-وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).
 
- وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات).
 
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).
 
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).
 
 
& محافظة مطروح
- وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).
 
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).
 
 
& محافظة الغربية
- وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).
 
 
& محافظة البحر الأحمر
- وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة).
 
 
& محافظة أسوان
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).
 
 
& محافظة الأسكندرية
- وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).
 
- وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).
 
 
& محافظة بورسعيد
- وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).

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