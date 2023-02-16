تعرف على جهود الدولة فى رفع كفاءة الطرق القديمة

كتب أحمد حسن

حرصت الدولة المصرية إلى جانب تنفيذ المشروع القومي للطرق ، على تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، إذ تم وضع خطة لتطوير شبكه الطرق القديمة البالغة 23 ألف كيلومتر، حيث تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة 9,600 كيلو متر طولي طرق منها (بنها/ المنصورة)، ويتم حالياً تنفيذ طريق الرياح التوفيقي، وكذلك تطوير محور (طنطا المنصورة /دمياط ومحور قليوب/ شبين/ الباجور)، وتقوم وزارة النقل حالياً برفع كفاءة الطريق الدائري وتوسعته ليصبح 7 حارات في كل اتجاه، وفي منطقه كوبري المنيب سيصبح 8 حارات في كل اتجاه، كما تقوم الوزارة بتطوبر الطريق الدولي الساحلي، وكل هذا التطوير يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار، وهذه الأسباب جعلت مصر تتقدم في مجال جوده الطرق، وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية، حيث قفزت من المركز الـ 118 إلى المركز الـ 28.

رصف الطرق

فى الوقت الذى تواصل فيه الدولة بناء الكبارى والمحاور الكبرى بين المحافظات، لم تنس الطرق المحلية داخل القرى والمدن الصغيرة، حيث أطلقت الدولة المشروع القومى لرصف الطرق المحلية بالمحافظات، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، وذلك للتيسير على المواطنين فى القرى والمدن الصغيرة خلال تنقلاتهم داخل المحافظة، وجاري العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق (12) محافظة بعدد (197) مشروع بإجمالى أطوال 828 كم بتكلفة (2) مليار جنيه.

الكباري العلوية

تم التخطيط لإنشاء حوالي (1000) كوبري ونفق فوق مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بإجمالي تكلفة (140) مليار جنيه، وقد بلغ إجمالي عدد الكباري والأنفاق التي تم تنفيذها حتي الآن (756) كوبري ونفق، بإجمالي تكلفة (105) مليار جنيه، وخلال العام 2020، تم الإنتهاء من 156 كوبري / ونفق، من أهمها: كوبري دكرنس، كوبرى المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببنى سويف، كوبري قلما على طريق الإسكندرية الزراعي، كوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم، عدد 26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، عدد 8 كباري على محور الفريق العصار، 14 كوبري على محور المحمودية.

محاور النيل

وفيما يتعلق بمحاور النيل، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروعات محاور النيل بعدد (22) محور كوبرى على النيل، بإجمالي تكلفة (34) مليار جنيه، وهذه المحاور تضيف لشبكة الطرق ما يقرب من 342 كم جديدة، وقد تم تنفيذ (11) محورًا من هذه المحاور، منها: طلخا، بنها، الخطاطبة، تحيا مصر “محور روض الفرج”، بنى مزار، طما، جرجا، عدلى منصور، سمالوط، قوص، كلابشة، وهذه المحاور بلغت تكلفتها 14 مليار جنيه، وجارى العمل حالياً فى تنفيذ (7) محاور، هما: حلوان، ديروط، دراو، بديل خزان أسوان، الفشن، ش أبو تيج، عمروس، وذلك بتكلفة 13 مليار جنيه، ومن المخطط أيضاً تنفيذ عدد (4) محاور جديدة على النيل، وهي: شمال الأقصر، منفلوط، شبراخيت، سمنود، بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه، بالإضافة إلى إستكمال المرحلة النهائية من محاور (طما – جرجا)، وقد وصل إجمالى محاور وكبارى النيل إلى 60 محور / كوبرى بدلاً من 38 محور / كوبري على النيل قبل يونيو 2014.