اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنفيذ مشروعات طرق جديدة فى البحيرة بتكلفة 12 مليون جنيه

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:12 م
تنفيذ مشروعات طرق جديدة فى البحيرة بتكلفة 12 مليون جنيه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.
 
 
وفى هذا السياق، تابعت مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس فايز الجندى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، أعمال رصف طريق جسر ترعة عبد القادر بحوش عيسى بطول 1.65 كم وطريق الريكو المركب بطول 2 كم بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليونا و735 ألف جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

مشروعات طرق

حوش عيسى

محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة

طرق البحيرة



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