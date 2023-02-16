تجارية الجيزة: تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" بالمناطق الشعبية والريفية

كتب إسلام سعيد

أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة أن تجارية الجيزة بدأت فى تجهيز خمس معارض للافتتاح فى الفترة القادمة فى مناطق إمبابة والوراق والمنيب والبدرشين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة معارض اهلا رمضان لتشمل المناطق الشعبية والريفيه

وأكد النائب عادل ناصر أن تلك المعارض ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنيين وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن فى كافة المناطق.