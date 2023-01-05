غرفة الجيزة التجارية تلتقى مع تجار ومنتجى السلع الغذائية للتجهيز معرض أهلا رمضان

كتب إسلام سعيد

التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتجار ومنتجى السلع الغذائية والشركات المشتركين فى معرض اهلا رمضان للسلع الغذائية بارض المطاحن بفيصل والذى تقيمه الغرفة بالتعاون مع محافظة الجيزة وبدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمقررافتتاحه للجمهور الأسبوع القادم.

وأكد ناصر في بيان له، على التجار والشركات ضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، مشيرا إلى أن التاجر بائع لسلعة واحدة ولكنة مستهلك لباقى السلع فعليه ان يراعى المستهلكين فى الاسعار المعروضة حتى لا يؤدى ذلك الى دائرة متصلة من ارتفاع الاسعار والخدمات الاخرى التى يشترك فيها التجار

وأوضح ناصر أن المعرض سيضم مختلف السلع الغذائية الاساسية والاستراتيجية التى تهم الأسرة المصرية بأسعار فى متناول الجميع وذلك مساهمة من غرفة الجيزة لتوفير السلع ومتطلبات الأسرة المصريه قبل شهر رمضان المبارك بفترة كبيرة ويستمر المعرض حتى شهر رمضان.

وأكد رئيس تجارية الجيزة أن الغرفة ستستمر فى انشاء المعارض تباعا فى مختلف المناطق بالمحافظة وذلك خلال شهر يناير حيث تم معاينة أكثر من 15موقع تم ارسالهم من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء بالجيزة والتى سيتم الانتهاء من إقامتها خلال شهر يناير.