بوليفيا تسجل 26 حالة وفاة بحمى الضنك.. وانهيار المستشفيات مع ارتفاع الإصابات

فاطمة شوقى

سجلت بوليفيا 26 حالة وفاة منذ بداية العام الجارى، بسبب موجة متزايدة من حمى الضنك، حسبما أفادت الحكومة البوليفية، بينما بدأت المستشفيات فى منطقة سانتا كروز، الأكثر تضررًا، فى الانهيار بسبب زيادة الحالات فى الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة فى بيان، إن حالات الإصابة بحمى الضنك المتراكمة فى بوليفيا تصل إلى 6845، ويبلغ العدد الإجمالى للوفيات 26". وأشار إلى أن مقاطعة سانتا كروز، الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى بوليفيا، هى "الأكثر عددًا من المصابين" حيث بلغ عدد المصابين 5225 شخصًا، تليها مقاطعة بينى وتاريخا ولاباز.

وبدأت سانتا كروز، الواقعة على الحدود مع البرازيل، فى تسجيل زيادة فى الحالات فى الأيام الأخيرة، مما يؤثر على عمل المستشفيات.

وقالت ميلكا كاسيريس، رئيسة الطوارئ فى مستشفى الأطفال "ماريو أورتيز"، لقناة ريد أونو التلفزيونية الخاصة أن هناك مشاكل فى القدرة على احتواء المرض فى الوقت الحالى مع ارتفاع حالات الإصابات.

ويعتبر حمى الضنك مرض متوطن تسببه البعوضة وتسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات وفى الحالات الأكثر خطورة النزيف الذى يمكن أن يؤدى إلى الوفاة. فى عام 2022، كان لدى بوليفيا 4362 حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك مع 10 وفيات.