مصرع شاب فى حادت تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شاب مصرعه اليوم الخميس في حادث سير اثر تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي باروط ـ اهوه دائرة مركز بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي الرابط بين قريتي باروط ـ اهوه دائرة مركز بني سويف، نتج عنه مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقلت جثة المتوفى إلى مستشفى بني سويف التخصصي وجرى إيداعها ثلاجة الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف التخصص يوسف محمد حسين 18 عامًا، يقيم قرية منشأة عاصم، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرتة.





