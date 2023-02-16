وأشار الحلف - في بيان اليوم - إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لحلف الناتو من خلال تسهيل الاستحواذ متعدد الجنسيات على مجموعة واسعة من قدرات الدفاع الجوي وتكاملها من قبل الدول الأوروبية.



وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشيا جيوانا إن قيادة ألمانيا لمبادرة درع السماء الأوروبية، والاستفادة من أطر تعاون الناتو القائمة بالفعل، تعتبر بمثابة خطوة حاسمة لضمان قدرة الناتو على الدفاع عن نفسه بشكل فعال ضد التهديدات الجوية والصاروخية.



تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا دشنت المبادرة في اجتماع وزراء دفاع الناتو في أكتوبر 2022، بهدف إنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي أوروبي، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بصفة خاصة، والتي أدت إلى تغير الوضع الأمني في أوروبا بشكل جذري، بحسب تقييم الناتو، الذي يرى أنه من الضروري القيام بمساع إضافية في الدفاع الجوي.



ومن المقرر شراء أنظمة أسلحة جديدة بشكل مشترك مع دول أخرى من خلال المبادرة، التي ستغطي مساحة كبيرة بأرخص سعر ممكن.