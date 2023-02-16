المصرية للاتصالات: إعلان القوائم المالية للشركة قبل جلسة تداول البورصة بـ6 مارس

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، عن تعديل موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وفقًا للمعايير المحاسبة المصرية لتصبح يوم الإثنين الموافق 6 مارس المقبل، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وكانت ال شركة المصرية للاتصالات ، قد أعلنت نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت الشركة إجمالي الإيرادات المجمعة 32.3 مليار جنيه محققة نموًا قدره 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة إيرادات خدمات البيانات بنسبة نمو 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي مثلت نسبة 39% من إجمالي النمو، ونمو إيرادات الكوابل البحرية التي مثلت نسبة 30% من إجمالي النمو عن نفس الفترة.

وأظهرت الشركة، نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 8% ليبلغ عدد المشتركين 11.4 مليون جنيه، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 12% ليصل عدد المشتركين إلى 8.6 مليون مشترك، وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 54% ليصل إلى 11.9 مليون مشترك.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.3 مليار جنيه محققًا هامش ربح متميز قدره 41% مدعومًا بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ الربح التشغيلي 8.3 مليار جنيه محققًا نموًا قدره 30% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.