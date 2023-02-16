السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مزرعة لحيازته 28 قطعة حشيش بالإسكندرية

وتعود أحدث القضية المقيدة ، برقم 32359 لسنة 2822 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن تحرياتها والمراقبة الشخصية للمتهم " م.ع.م" صاحب مزرعة حيوانات أليفة بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه،وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه ممسكا بيده حافظة بلاستيكية وتم استخلاصها من يده وبفضها عثر بداخلها علي عدد 28 قطعة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه،وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة، تبين أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة لجوهر الحشيش طبقا للمواد 1/1, 1/7,2 ، 34/ا ،1/42 من القانون 182 لسنة 196 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، وبعد الاطلاع علي المادة 2/42 قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.