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السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مزرعة لحيازته 28 قطعة حشيش بالإسكندرية

الخميس، 16 فبراير 2023 08:16 م
السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مزرعة لحيازته 28 قطعة حشيش بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم رئيس المحكمة، والمستشار وائل حسن الشربينى ، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "م.ع.م" وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 

وتعود أحدث القضية المقيدة ، برقم 32359 لسنة 2822 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

 

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن تحرياتها والمراقبة الشخصية للمتهم " م.ع.م" صاحب مزرعة حيوانات أليفة بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه،وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه ممسكا بيده حافظة بلاستيكية وتم استخلاصها من يده وبفضها عثر بداخلها علي عدد 28 قطعة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه،وتحرر محضر بالواقعة.

 

وبالعرض علي النيابة، تبين أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة لجوهر الحشيش طبقا للمواد 1/1, 1/7,2  ، 34/ا ،1/42 من القانون 182 لسنة 196 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، وبعد الاطلاع علي المادة 2/42 قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.

 


أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

محكمة جنايات الإسكندرية

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