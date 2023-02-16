اليوم السابع
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اللواء أشرف الخطيب يفتتح المكتب الإقليمى لرعاية أسر الشهداء بالشرقية.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 03:02 م
اللواء أشرف الخطيب يفتتح المكتب الإقليمى لرعاية أسر الشهداء بالشرقية.. صور خلال اللقاء بين اللواء اشرف الخطيب والدكتور ممدوح غراب
كتبت منال العيسوى - إيمان مهنا

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء والوفد المرافق له، بمكتبه فى مقر ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس.

 

تناول اللقاء استعراض الجهود التى يبذلها المجلس القومى من أجل تقديم خدمات الرعاية المتميزة لأسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات، والتى من بينها الرعاية (الاجتماعية، والترفيهية، والصحية، والتعليمية، والإسكان، والتموين، والنقل، والدعم النفسي).

 

تم توقيع بروتوكول للتعاون بين اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين؛ بهدف التيسير وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.

 

 أكّد أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن المجلس يطور جميع الخدمات التى يقدمها فى مختلف المجالات من خلال خطة تنفيذية محددة لتقديم أفضل أشكال الرعاية فى جميع المجالات وعلى رأسها الخدمة الطبية والاجتماعية.

 

من جانبه أشاد محافظ الشرقية بالدور الذى يقوم به المجلس لتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم المكتب وتوفير كل سبل تيسير العمل وتقديم الخدمات اللازمة. 

 

عقب ذلك، تم افتتاح المكتب الإقليمى للمجلس بديوان عام المحافظة، ومن المستهدف أن يقدم المكتب الإقليمى بالشرقية جميع الخدمات لكل أسر شهداء ومصابى المحافظة المقيدين بقواعد بيانات المجلس.

 

خلال متابعة اللواء الخطيب
خلال متابعة اللواء الخطيب

جانب من اللقاء مع مسئولى المجلس القومى لاسر الشهداء
جانب من اللقاء مع مسئولى المجلس القومى لاسر الشهداء

اللواء الخطيب ونائب المحافظ الدكتور احمد عبد المعطى
اللواء الخطيب ونائب المحافظ الدكتور احمد عبد المعطى

جانب من لقاء المحافظ واللواء الخطيب
جانب من لقاء المحافظ واللواء الخطيب

خلال فاعليات توقيع البروتوكول
خلال فاعليات توقيع البروتوكول

محافظ الشرقية يستقبل رئيس المجلس القومى لاسر الشهداء
محافظ الشرقية يستقبل رئيس المجلس القومى لاسر الشهداء
 
 
 

اسر الشهداء

القومى لاسر الشهداء

مكتب لرعاية اسر الشهداء

المجلس القومى لاسر الشهداء

محافظ الشرقية

محافظة الشرقية



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