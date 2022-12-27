"القومى لأسر الشهداء": استقبال 2950 مستفيدا و1650 بالمكاتب الإقليمية

أصدر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تقرير أداء العام 2022 فى مجالات الرعاية (الإجتماعية، الطبية، التعليمية، الترفيهية، الإسكان، النقل، الدعم النفسي) حيث يقدم المجلس خدماته ل (843) أسرة شهيد و(5372) مصاب عجز جزئى و(59) مصاب عجز كلى بإجمالى عدد (7682) مستفيدا.

وطبقا للبيان الصادر عن المجلس اليوم، شهد عام 2022 أعمال تطوير وتحديث كافة خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين على النحو التالي:-

أولًا:- مجال الرعاية الطبية

تم توقيع الكشف الطبي على عدد (2011) مستفيدا من خلال العيادات الداخلية بالمجلس فى مختلف التخصصات الطبية واستخراج عدد (9199) خطاب تحويل للمستشفيات والمراكز المتعاقد معها المجلس على مستوى الجمهورية.

تم صرف عدد (16124) روشتة طبية شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والغير مزمنة من خلال منافذ صيدليات الشركة المتعاقد معها المجلس، إضافة لمراجعة جرعات الأدوية الموصوفة لكل حالة ومتابعة إستجابة المريض للأدوية فى إطار الخطة العلاجية.

قام المجلس بصرف عدد من الأجهزة التعويضية لمصابى العجز الكلى على النحو التالى :-

عدد (3) مرتبة هوائية، عدد (1) كرسى متحرك، عدد (2) بطارية كرسى متحرك، عدد (1) عكاز طبى، عدد (3) كرسى كهربائى، عدد (1) جهاز فاكيوم، كما تم صيانة عدد (2) كرسى كهربائى لعدد (2) مصاب عجز كلى.

يقوم المجلس بمتابعة عدد (59) مصاب عجز كلى (حركي- بصري) وتقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعى لهم من خلال مراكز تأهيل متخصصة.

يتم متابعة حالات الغسيل الكلوى وحالات العلاج الكيماوى والمصابة بالسرطان بالمستشفيات وتذليل أى صعوبات تواجههم على صعيد الرعاية والخدمة العلاجية.

ثانيًا :- الرعاية الاجتماعية

تم استقبال عدد (2950) مستفيدا بإدارة الاستقبال بالمقر الخدمى بالسيدة زينب، وعدد (1650) مستفيدا بالمكاتب الإقليمية بالمحافظات وتقديم خدمات الرعاية لهم.

تم استقبال عدد ( 900) مكالمة عبر الكول سنتر والخط الساخن للرد على الاستفسارات، وعدد (1200) استفسار عبر الصفحة الرسمية للمجلس.

تم استقبال عدد 80 شكوى واستفسار عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمعدل إستجابة بلغ 99%.

تم إستلام عدد (5) طلبات ضم جديدة للحصول على خدمات المجلس.

تم إرسال عدد (11) مستفيدا إلى هيئة التأمينات والمعاشات لاستخراج المعاش الخاص بهم.

تم تسليم عدد (433) كارنيه هيئة النقل العام واستخراج عدد (135) اشتراك مترو.

تم تسليم عدد (220) بطاقة تعريف لأسر الشهداء والمصابين.

تم صرف الدعم المادى المقرر لعدد (2) مصاب.

تم مخاطبة وزارة القوى العاملة لتوفير عدد (20) وظيفة لأسر الشهداء والمصابين.

تم إعفاء عدد (15) مستفيدا من رسوم إستراك مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

تم تنظيم عدد (52) رحلة ترفيهية وتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين المقيدين لعدة أماكن منها ( المتحف المصرى، متحف القوات الجوية، حديقة الأزهر، متحف الحضارة، بانوراما حرب أكتوبر، الأهرامات، السيرك القومى، مسرح العرائس، أكوا بارك فندق جويل، متحف جاير أندرسون وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية ).

نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة رحلة سياحية إلى مدينة مرسى مطروح لعدد من المستفيدين.

نظم المجلس بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية عدة دورات لعدد من المستفيدين فى مجالات ( إدارة الازمات، التفاوض، الإستراتيجية والأمن القومى، التكنولوجيا).

عقد المجلس عدة دورات وورش تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية فى مجالات (أعمال المنسوجات، النحاس، الإكسسوارات، الأركيت، صيانة المحمول، صيانة الحاسب الألي).

ثالثًا:- الرعاية التعليمية

تم استخراج عدد (620) خطاب إعفاء مصروفات للمراحل الدراسية والجامعية المختلفة.

مساعدة عدد من الباحثين وطلاب الجامعات المصرية فى مراحل الماجستير والدكتوراة على إنجاز رسائلهم المتعلقة بدور الدولة فى دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.

رابعًا:- الإسكان

تم مخاطبة وزارة التضامن الإجتماعى لإعادة بحوث عدد (15) من المستفيدين للوحدات السكنية مساحة 42م.

تم مخاطبة وزارة الإسكان لتحويل تخصيص عدد (25) وحدة سكنية بمساحة 90م.