القوى العاملة تعلن 3863 فرصة عمل فى 14 محافظة برواتب تصل لـ7450 جنيهاً

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023 .

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان.

وأوضحت النشرة أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.