اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن 3863 فرصة عمل فى 14 محافظة برواتب تصل لـ7450 جنيهاً

الخميس، 16 فبراير 2023 10:07 ص
القوى العاملة تعلن 3863 فرصة عمل فى 14 محافظة برواتب تصل لـ7450 جنيهاً وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهري فبراير ومارس 2023 .

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان.

وأوضحت النشرة أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.


فرص عمل

توظيف

فرص عمل للشباب

القوى العاملة

فرص عمل القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة

"القوى العاملة" تستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:17 م

القوى العاملة: صرف إعانات للمصابين فى الحادث المرورى بوادى النطرون

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:25 ص

"القوى العاملة" تعلن عن 100 فرصة عمل للإناث بالإسكندرية (إنفوجراف)

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:33 ص

القوى العاملة تعلن عن 100 فرصة عمل للإناث برواتب تبدأ من 4000 جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:00 م

القوى العاملة : توظيف 3982 شابا فى الجيزة خلال يناير

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:57 ص

القوى العاملة تعلن فرص عمل لفتيات الإسكندرية برواتب تبدأ من 4000 جنيه

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:12 ص

وزير القوى العاملة: نولى اهتماما كبيرا بتدريب الشباب على المهارات المستقبلية

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:27 م

القوى العاملة: بروتوكول تعاون لتطوير 700 مدرسة فنية وربط مناهجها بسوق العمل

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:40 م

القوى العاملة تعلن تشغيل 2637 شابا فى المنوفية خلال يناير

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة