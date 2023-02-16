الغرفة التجارية بالإسماعيلية: متابعة دورية لمخزون السلع بمعارض أهلا رمضان

عقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة الغرفة، لمتابعة ما تم من معارض أهلا رمضان، والوقوف على المعوقات التى تواجه التجار، لتوفير السلع الاستراتيجية والأساسية والتموينية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، ومتابعة المخزون السلعى بمعارض أهلا رمضان أولا بأول واستمرار الدفع بكميات من السلع لسد احتياجات المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع كلا من ابرهيم خميرة نائب أول رئيس مجلس الإدارة، مهندس مصطفى الحديدى نائب ثان، ايهاب زهدى أمين صندوق الغرفة، وائل عبد العزيز أمين مساعد صندوق الغرقة، جلال الطاهر سكرتير مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من خالد الجداوى، أسامة العدوى، سعيد شعيب، امال محمود، على بركة، ومايكل مقبل، إبراهيم فارس، دينا ياقوت، ومحمد السيد مدير عام الغرفة.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الغرفة بدراسة التوسع فى صرح زيادة المنافذ الغذائية للسلع الاستراتيجية وغيرها من الأساسية، لتغطية كافة مناطق المحافظة، كما وجه بزيادة دور الغرفة فى إسهامها بدفع بعض السلع الاستهلاكية فى المعارض والمنافذ "أهلا رمضان، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما وجه "عثمان" باستمرار لجنة الغرفة المشكلة للرقابة على معارض أهلا رمضان، لتذليل كافة العقبات أمام التجار، والتأكد من السلع المعروضه وأسعارها، وتستمر فترة إقامة المعرض وحتى نهاية شهر رمضان.

وكانت الغرفة قد نفذت عدد من المنافذ، لتغطية كافة أحياء المدينة بالإضافة إلى 7 منافذ بـ مركز ومدينة القصاصين، وأبوصوير والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز ومدينة فايد وذلك بقرية سرابيوم، وابوسلطان، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ الإسماعيلية.