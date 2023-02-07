مدير أمن الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان

افتتح اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، معرض أهلا رمضان وكلنا واحد، بأبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%.
يتضمن المعرض السلع الأساسية، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن الخضراوات والفاكهة، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تصل إلى 30%.
وأشار رئيس الغرفة أن افتتاح المعرض يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية ، لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع وتنوعها؛ لتلبية إحتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم بصورة مستمرة، من خضر وفاكهة ولحوم و سلع غذائية وإستراتيجية، مشددا على المتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية، لضمان جودة وصلاحية المنتجات، ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض، مؤكدا على مراجعة المنتجات من قبل مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، والجهات المعنية.
وشهد الافتتاح كلا من، أحمد منصور، وكيل وزارة التموين بالإسماعيليو، وشريف حمادة، رئيس مباحث التموين، واللواء طاهر سليم، مسؤل مبادرة آمان بالإسماعيلية، وإيهاب زهدي، أمين صندوق الغرفة وجلال الطاهر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، وعلي العكرمي، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (1)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (2)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (3)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (4)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (5)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (6)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (7)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (8)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (9)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (10)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (11)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (12)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (13)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (14)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (15)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (16)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (17)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (18)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (19)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (20)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (21)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (22)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (23)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (24)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (25)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (26)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (27)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (28)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (29)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (30)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (31)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة