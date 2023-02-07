مدير أمن الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، معرض أهلا رمضان وكلنا واحد، بأبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%.

يتضمن المعرض السلع الأساسية، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن الخضراوات والفاكهة، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تصل إلى 30%.

وأشار رئيس الغرفة أن افتتاح المعرض يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية ، لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع وتنوعها؛ لتلبية إحتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم بصورة مستمرة، من خضر وفاكهة ولحوم و سلع غذائية وإستراتيجية، مشددا على المتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية، لضمان جودة وصلاحية المنتجات، ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض، مؤكدا على مراجعة المنتجات من قبل مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، والجهات المعنية.