وقال قائد عمليات بغداد - فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه ضمن العمليات الاستباقية التي تقوم بها قيادة عمليات بغداد فى قضاء (الطارمية) شمال بغداد لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكن لواء القوات الخاصة لقيادة عمليات بغداد من قتل مجموعة إرهابية تابعة لعصابات داعش مكونة من 3 إرهابيين احدهم كان يرتدى حزاماً ناسفاً".

وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن هؤلاء كانوا ينوون استهداف زائري ضريح الإمام الكاظم، مشيراً إلى أن الوحدات ما تزال تبحث وتفتش داخل البساتين.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن إصابة أحد الجنود بنيران قناص من عصابات "داعش" شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ـفي تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية- إن جنديا عراقيا أصيب نتيجة تعرضه لنيران قناص داعشي ضمن بستان حسيبة في منطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى القوات الأمنية قامت فور وقوع الحادث بتطويق المكان وتنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق للبحث عن منفذ هذا الهجوم الإرهابي في قضاء الطارمية العراقي.

وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا الإرهابية، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات بضربات جوية ومداهمات برية في مناطق وعرة من البلاد.