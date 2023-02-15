اليوم السابع
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رئيس وزراء العراق يأمر بفتح المنطقة الخضراء أمام زائري الكاظمية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:32 م
رئيس وزراء العراق يأمر بفتح المنطقة الخضراء أمام زائري الكاظمية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
وكالات

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وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفتح الجسر المعلق المار في المنطقة الخضراء أمام جموع الزائرين في إجراء يحصل لأول مرة.
 
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
 
وقال البيان إن رئيس الوزراء أمر بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق، أمام الزائرين السائرين على الأقدام باتجاه "مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة".
 
وأضاف البيان أن افتتاح الشارع أمام المارة سيكون ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الخميس.

العراق

المنطقة الخضراء

بغداد

محمد شياع السودانى



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