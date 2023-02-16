وقال شانج كيجيا، المسؤول فى إدارة الطيران المدنى الصينية، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إنه خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجارى، قامت حوالى 98 شركة طيران محلية وأجنبية بتسيير 795 رحلة، بزيادة 65 بالمائة عن الفترة من 2 إلى 8 يناير.

وأضاف أن سوق النقل الجوى المحلى سيواصل التوسع السريع، ومن المرجح أن يتساوى حجم الرحلات بل ويتجاوز مستوى ما قبل تفشى الوباء، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

كما توقع شانج زيادة عدد الرحلات الدولية بشكل أكبر، مدفوعة بالاستئناف التدريجى للطلب على الأعمال التجارية الدولية والسياحة والتعليم.