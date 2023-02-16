الصحة العقلية للبريطانيين "الأسوأ" بسبب أزمة المعيشة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة دايلي ميل، إن الصحة العقلية في المملكة المتحدة هي الأسوأ على الإطلاق، نظرا لأزمة تكلفة المعيشة وعواقب وباء كورونا، وعدم الاستقرار العالمي الذي دفع الناس إلى حافة الهاوية.

وحذرت الدكتورة سارة هيوز الرئيس التنفيذية لمؤسسة "مايند" الخيرية من أن الوباء وأزمة تكلفة المعيشة وما يترتب عليها من عدم الاستقرار قد يدفع الأشخاص المعرضين للخطر إلى الانتحار. وأضافت: "نحن قلقون حقًا ، هذا يبدو وكأنه عاصفة كاملة نحتاج إلى السيطرة عليها، وقالت إنه على الرغم من معاناة بريطانيا النفسية ، فقد سقطت القضية من جدول الأعمال السياسي.

قالت هيوز: "لقد تعافينا من الوباء ، وتعرضنا لأزمة تكاليف المعيشة ولا يمكننا التقليل من تأثير الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار العالمي. تساهم كل هذه الأشياء بشكل كبير في الضعف الذي نمر به جميعًا بدرجة أكبر أو أقل"، وتابعت: "ما نعرفه هو أنه بعد الانهيار المالي في عام 2008 ، ازداد عدد الأشخاص الذين يقتلون أنفسهم .. ولا نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى ".

وعند سؤالها عما إذا كانت الصحة العقلية قد تراجعت عن جدول الأعمال السياسي في السنوات الأخيرة ، قالت هيوز: "أعتقد تمامًا أن الأمر قد حدث."، وأشارت الى ان الجهات المعنية بالصحة العقلية في الحكومة تحتاج الى تحسين طرقها في اكتشاف ومعرفة الناس المعرضين للخطر فبل ان تتدهور صحتهم العقلية.

كما قالت إن خدمات الأطفال يجب أن تكون ذات أولوية لأن الشباب ليسوا محصنين ضد تأثير الأزمة العالمية. قالت: "ما أعرفه من التحدث إلى الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال والشباب هو أنهم قلقون للغاية بشأن تكلفة المعيشة أيضًا.

تأتي تعليقاتها بعد أن وجد تقرير حديث لمكتب التدقيق الوطني (NAO) أن ملايين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على العلاج، حيث يوجد ما يقدر بـ 1.2 مليون شخص على قائمة الانتظار للحصول على خدمات الصحة العقلية المجتمعية في هيئة الصحة الوطنية.