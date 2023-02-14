تأجيل محاكمة جزار قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة جزار يدعى طارق.ح.م، 27 سنة، الي دور الإنعقاد في مارس المقبل، وذلك لإدانته بقتل شقيقته المجني عليها "آية" 22 سنة، لشكه في سلوكها، وتكرار غيابها عن المنزل الذي استمر لعدة سنوات، وعدم قدرته على الوصول إلى مكانها أو معرفة مكانها، وانقطاع أخبارها عنه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يونيو 2022، حينما فوجئ ضباط قسم شرطة ثان الفيوم بدخول شاب عليهم، وتسليم نفسه، وأخبرهم بأنّه قتل شقيقته داخل شقته السكنية بحي باغوص بمدينة الفيوم، بعدما استدرجها إلى المنزل بحجة الصلح بينهما، وفور دخولها استل سكينًا كان يخفيها أعلى الثلاجة وسدد لها عدة طعنات حتى سقطت جثة هامدة وتأكد من وفاتها.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الفيوم، إلى شقة المتهم، وعُثر على جثة شقيقته غارقة في دمائها، مذبوحة ومفصولة الرأس عن الجسد، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة، بسبب معايرة جيرانه له إثر هروب شقيقته وتركها منزل أسرتها لعدة سنوات دون أن يعلموا مكان تواجدها، وقام بتمثيل الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة التي حملت رقم 6812 جنح قسم ثان الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 1147 كلي الفيوم لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم، ثم أحيل إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات أمرت خلال إحداهما بإيداعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لمدة 45 يومًا لتحديد مدى صحة قواه العقلية والنفسية.