السجن المشدد 10 سنوات لعامل سرق مسنة داخل فيلا في الاسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم " ش.ج.ف"، مما أسند إليه وألزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 22962 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بقيام المتهم بسرقة المجنى عليها داخل محل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه حال تواجد المجنى عليها " ر.م.ح" 62 سنة بالفيلا محل سكنها بدائرة القسم، فؤجئت بالمتهم " ش.ج.ف" عامل ملثما وهددها مفصحا لها عن إحرازه سلاح أبيض مطوة واقتادها لداخل مسكنها عنوة واضعا السلاح الأبيض بظهرها، مما بث الرعب فى نفسها وتمكن من الاستيلاء مبلغ مالى قدرة 45 ألف جنيه ومصوغات ذهبية كرها عنها، بأن أوثق يديها وكمم فمها لمنع مقاومتها، وفر بالمسروقات وقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتم القاء القبض عليه وبعرضة على النيابة قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالقانون بتهمة سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية مملوكة للمجنى عليها وهددها بإلحاق الأذى بها، وبث الرعب فى نفسها وكان ذلك ملثما ليخفى ملامح وجهه، وأحرز سلاحًا أبيض ولما حاولت مقاومته أوثق يديها، وكمم فمها، وسرقها تحت تهديد السلاح، فامرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.