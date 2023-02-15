فرحة أسرة طفل الإسكندرية المقتول علي يد سائقين بعد الحكم بإحالة أوراقهم للمفتي: يحيا العدل.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشارعزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، باحالة أوراق سائقين الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامهم بقتل الطفل محمد ابراهيم محمد لسرقة التوكتوك قيادته، وإلقاء جثته داخل مصرف مائي بمنطقة المنتزة ثالث شرق الإسكندرية .

وسادت حالة كبيرة من الفرحة على وجوه أسرة الطفل محمد الذي تم قتله على يد سائقين ،حيث قالت والدة الطفل المجني علية محمد ابراهيم لـ "اليوم السابع"، الحمد لله والشكر لله، وبنشكر القضاء المصري يحيي العدل،حقك رجع يا محمد اطمن يابني حقك رجع يا حبيبي،ابني كان صائم في رمضان .

كانت أحداث القضية،رقم 16402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، بالعثور علي جثة المجني عليه ملقاة بأحد المصارف بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أن التحريات توصلت إلى قيام كل من المتهم الأول "م.ع.ر" سائق توك توك والمتهم الثاني "م.م.ش" سائق توك توك، بأن عقدوا النية العزم على قتل المجني عليه الطفل "م.إ.م" 15 سنة، وذلك بعد استدراجه بالتوك توك خاصته لتوصيلهم إلى أحد أماكن القسم واستخدم المتهمان الوشاح القماشي الذي كان يرتديه المتهم الثاني،وقام المتهمان بلف ذلك الوشاح حول عنق المجني عليه، وقاما المتهمان بجذبة بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بالتخلص من الجثمان بالقائه بأحد المصارف المائية، ووضعوا عليه بعض القمامة والحشائش بقصد إخفائه وسرقوا التوك توك، وبيعة إلى المتهم الثالث "م.م.ع" عربجي، وحصلوا على مبلغ مالي بخس وأنفقه على ملذاته الشخصية وتعاطي المخدرات .

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة، ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن جثمان المجني عليه تبين وجود حز العنق يشيرعمقه ودكانة إلى كونه ينشأ من الضغط على العنق ،مما ادي الي كسر في العظم اللامي، وأن المتهمان الأول والثاني ،بأن عقدوا النية على قتل المجني عليه عقب طلب المتهم الأول تواصلية وكان معه المتهم الثاني بغرض نية سرقة التوك توك خاصته إلى أن المتهم الثاني طلب تغيير خط سيره واقتياده إلى أحد المناطق النائية للتخلص منه،وتم إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة، وبيع التوك توك للمتهم الثالث،وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها وحددت جلسة شهر مارس للنطق بالحكم في إعدامهم.



المستشار عزت عبد اللاه



المستشار عزت عبد اللاه رئيس محكمة جنايات الإسكندرية



أسرة المجني عليه بعد قرار إحالة المتهمين للمفتي



والدة الطفل محمد ابراهيم بعد الحكم



فرحة أسرة طفل الإسكندرية المقتول علي يد سائقين