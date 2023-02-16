الرئيس السورى بشار الأسد: سننشئ صندوقا لدعم المتضررين من الزلزال

أكد الرئيس السورى بشار الأسد أنه سيتم إنشاء صندوقا لدعم المتضررين من الزلزال، مشيرا خلال كلمة له عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا "الوطن هو المنزل… وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال"، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وأكد الأسد أن الشعور العميق والشامل تجاه الوطن سوريا، من قبل أبناء عائلته الواحدة أفراداً ومؤسسات هى هبة ساعدت لحماية وإنقاذ ومساعدة أخوتِهم المكلومين في حلب واللاذقية وحماة لم يكن المشهد الوطني والإنساني غريباً عن أى منا وقد لمسناه بمفاصل متعددة خلال الحرب على سوريا.
وأكد الأسد أنه يجب أن نتعلم من هذه التجربة القاسية سبل التغلب على ظروفنا على الرغم من ضعف إمكانياتنا، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع تداعيات الزلزال بدءا من إغاثة المنكوبين وتوفير مساكن مؤقتة، مؤكدا أن سوريا تلقت مساعدات عاجلة من الدول الصديقة والشقيقة ساهمت في التخفيف من آثار الزلزال.
وأكد الأسد أن المرافق في سوريا كانت غير مهيأة للتعامل مع الزلزال، مشيرا إلى أن الحرب في سوريا استنفدت الكثير من الموارد الوطنية.
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