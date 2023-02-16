الرئيس السورى بشار الأسد: سننشئ صندوقا لدعم المتضررين من الزلزال

كتب محمد جمال

أكد الرئيس السورى بشار الأسد أنه سيتم إنشاء صندوقا لدعم المتضررين من الزلزال، مشيرا خلال كلمة له عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا "الوطن هو المنزل… وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال"، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وأكد الأسد أن الشعور العميق والشامل تجاه الوطن سوريا، من قبل أبناء عائلته الواحدة أفراداً ومؤسسات هى هبة ساعدت لحماية وإنقاذ ومساعدة أخوتِهم المكلومين في حلب واللاذقية وحماة لم يكن المشهد الوطني والإنساني غريباً عن أى منا وقد لمسناه بمفاصل متعددة خلال الحرب على سوريا.