اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدوما الروسى يبطل مفعول الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبى

الخميس، 16 فبراير 2023 03:32 م
الدوما الروسى يبطل مفعول الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبى الدوما الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس الدوما الروسى، اليوم الخميس، قانونا بإبطال مفعول الاتفاقيات الدولية لمجلس أوروبا المتعلقة بروسيا الاتحادية.

وينص القانون على إلغاء اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في 4 نوفمبر عام 1950، وإبطال مفعول الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب الموقعة في يناير 1997، وميثاق مجلس أوروبا الصادر في مايو 1949، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا الموقعة في سبتمبر 1949، والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدل) الصادر في مايو 1996، بالإضافة إلى إبطال مفعول عشرة بروتوكولات أخرى خاصة بمجلس أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال، العام الماضي، مشروع قانون وقف سريان الاتفاقيات الدولية لمجلس أوروبا المتعلقة بروسيا الاتحادية إلى مجلس الدوما، رداً على تعليق المجلس عضوية روسيا في المنظمة في 25 فبراير 2022، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

من جانب أخر قال نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، إن بلاده تستخدام قنوات الاتصال العسكرية مع حلف شمال الأطلسى "الناتو" بحسب الضرورة.

وأضاف جروشكو للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "يتم استخدام هذه القنوات بحسب الضرورة ولا يوجد جدول زمنى لاستخدام هذه القنوات".

يُذكر أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أعلن في وقت سابق أن واشنطن تنفق المزيد والمزيد من طاقاتها سعيا للحفاظ على وحدة صفوف الدول الأعضاء في حلف "الناتو" من أجل العدوان على روسيا.
 

 

 


الدوما الروسى

الاتحاد الاوروبى

اوروبا

روسيا

الناتو



الموضوعات المتعلقة

الدوما: روسيا ستنتصر حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا

الجمعة، 27 يناير 2023 12:00 ص

الدوما الروسى: أى محاولة للاستيلاء على القرم ستلقى ردا قاسيا

الخميس، 26 يناير 2023 09:08 ص

"الدوما": الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكى فى تغيير مسار العملية الخاصة

الخميس، 26 يناير 2023 06:00 ص

رئيس مجلس الدوما: تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية قد يؤدى لكارثة عالمية

الأحد، 22 يناير 2023 09:27 ص

بوتين يحيل إلى "الدوما" مشروع قانون بفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة