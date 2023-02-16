الدوما الروسى يبطل مفعول الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبى

أقر مجلس الدوما الروسى، اليوم الخميس، قانونا بإبطال مفعول الاتفاقيات الدولية لمجلس أوروبا المتعلقة بروسيا الاتحادية.
وينص القانون على إلغاء اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في 4 نوفمبر عام 1950، وإبطال مفعول الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب الموقعة في يناير 1997، وميثاق مجلس أوروبا الصادر في مايو 1949، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا الموقعة في سبتمبر 1949، والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدل) الصادر في مايو 1996، بالإضافة إلى إبطال مفعول عشرة بروتوكولات أخرى خاصة بمجلس أوروبا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال، العام الماضي، مشروع قانون وقف سريان الاتفاقيات الدولية لمجلس أوروبا المتعلقة بروسيا الاتحادية إلى مجلس الدوما، رداً على تعليق المجلس عضوية روسيا في المنظمة في 25 فبراير 2022، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جانب أخر قال نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، إن بلاده تستخدام قنوات الاتصال العسكرية مع حلف شمال الأطلسى "الناتو" بحسب الضرورة.
وأضاف جروشكو للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "يتم استخدام هذه القنوات بحسب الضرورة ولا يوجد جدول زمنى لاستخدام هذه القنوات".
يُذكر أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أعلن في وقت سابق أن واشنطن تنفق المزيد والمزيد من طاقاتها سعيا للحفاظ على وحدة صفوف الدول الأعضاء في حلف "الناتو" من أجل العدوان على روسيا.
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