وذكر مجلس الدوما الروسى، اليوم الأربعاء، أنه "سجّل مشروع قانون بعث به الرئيس الروسى، يفسخ اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت - في وقت سابق - مجلس أوروبا بأنه يمارس "دبلوماسية مكبرات الصوت".

يُذكر أن الحكومة الروسية أعلنت في ديسمبر من العام الماضي فسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا ورفع قرار خاص بذلك إلى الرئيس فلاديمير بوتين قبل إحالته إلى مجلس الدوما لإقراره.