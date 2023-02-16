الجمعية المصرية للعلوم النووية تحتفل بتسليم الفائزين من شباب الباحثين

احتفلت الجمعية المصرية للعلوم النووية بتسليم الفائزين من شباب الباحثين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوى فى مجال الاندماج النووي لعام 2022 وقد فاز بها الدكتور محمد أحمد شهاب الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة طنطا، وكذلك جائزة الدكتور هشام فؤاد علي في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2022 وقد فاز بها الدكتور أحمد إبراهيم عبد الحميد الأستاذ المساعد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب.
حضر الاحتفال الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ورئيس الجمعية و الدكتور عبد الفتاح هلال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأمين عام الجمعية، وبحضور قيادات هيئة الطاقة الذرية ممثلة في الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية و الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، و الدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع .
واختتم الحفل بحوار مفتوح مع قيادات الهيئة والتي رحبت بفكرة الدعوة لحوار بين أعضاء الجمعية والعلماء والقيادات بالهيئة لمناقشة الأفكار والرؤى المستقبلية لأنشطة الهيئة المستقبلية.
الجمعية المصرية للعلوم النووية تحتفل بتسليم الفائزين من شباب الباحثينالخميس، 16 فبراير 2023 10:58 ص
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احتفلت الجمعية المصرية للعلوم النووية بتسليم الفائزين من شباب الباحثين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوى فى مجال الاندماج النووي لعام 2022 وقد فاز بها الدكتور محمد أحمد شهاب الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة طنطا، وكذلك جائزة الدكتور هشام فؤاد علي في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2022 وقد فاز بها الدكتور أحمد إبراهيم عبد الحميد الأستاذ المساعد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب.
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