اليوم السابع
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التعليم توجه المعلمين الجدد بمتابعة إجراءات التدريب والتسكين مع المديريات

الخميس، 16 فبراير 2023 09:00 ص
التعليم توجه المعلمين الجدد بمتابعة إجراءات التدريب والتسكين مع المديريات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المعلمين الجدد بمتابعة إجراءات التدريب والتسكين مع المديريات التعليمية، موضحة أنه تم إرسال كشوف المعلمين الجدد إلى المديريات التعليمية، لبدء إجراء تدريبهم بدنيا وذهنيا وأيضا حصولهم على الدورة التربوية قبل استلامهم العمل، مضيفة أن كل متقدم اجتاز الامتحان سوف يجد اسمه فى المديرية التابع لها.
 
وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوري بشأن الإجراءات الخاصة بتسليم العمل للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغلهم لوظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة الـ30 الف معلم. 
 
وأكد وزير التربية والتعليم، بتكليف إدارة التنسيق بالمديرية بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل، وفق العجز والزيادة بكل إدارة واستيفاء المسوغات المقررة بالمادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على النحو الآتي:
 
- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر (سارية) بعد الاطلاع على الأصل.
 
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.
 
- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.
 
- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات. 
 
- شهادة ميلاد مميكنة.
 
- أصل المؤهل الدراسي.
 
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ( للذكور).
 
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء منها (للإناث).
 
- إقرار الحالة الاجتماعية، والذمة المالية.

التربية والتعليم

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