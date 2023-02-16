التضامن: تشغيل 317 شابا فى كبرى شركات التكنولوجيا

كتب مدحت وهبة

صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك نجح في تشغيل 317 خريجا في كبرى شركات التكنولوجيا من خلال تقديم تمويل برامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وظيفة تك "، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وهو البرنامج الذي يقدمه البنك تحت شعار: "تعلم الآن ... وادفع غدًا" بهدف الاستثمار في البشر من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف بما يساهم في إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن قيمة التمويلات بلغت 10 ملايين و700 ألف جنيه تقريبا منذ بدء المبادرة في ديسمبر عام 2018، حيث يسعي البنك إلى تقديم المبادرات التى من شأنها دعم الشمول المالى لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتعزيز الفكر الاقتصادي لديهم بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفة أنه في ضوء توجيهات الدولة بالتيسير علي الشباب فأن البنك يقدم التمويل بدون عائد أو مصاريف إدارية، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في اتمام البرنامج التدريبي الذي تبلغ مدته ثلاثة أشهر وتختلف قيمة التمويل باختلاف التخصص، ويتم سداد الأقساط على دفعات تصل إلى 3 سنوات بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

وأضافت القباج أن التقديم مستمر فى الدفعة السادسة من مبادرة "وظيفة تك" لتأهيل الخريجين الجدد من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف المبادرة خريجى كليات علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو الهندسة أو إدارة الأعمال " تخصص الإدارة المالية أو المحاسبة أو الموارد البشرية"، أو نظم معلومات الأعمال أو تكنولوجيا الأعمال أو ما يعادلها بدءًا من دفعات 2019 وحتى 2022 ويشمل التدريب عدة مسارات وظيفية فى مجموعة من التخصصات.