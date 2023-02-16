اليوم السابع
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التخطيط: 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة "حياة كريمة" فى 2022

الخميس، 16 فبراير 2023 03:00 ص
التخطيط: 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة "حياة كريمة" فى 2022 حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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يحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
 
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن اجمالى ما تم صرفه خلال العام المالي 21/2022 (فقط) يزيد على 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة". 
 
وأشار التقرير انه يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل) و24 مستشفى مركزي و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن. 
 
وتسعى مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى بتكلفة تصل الى تريليون جنيه فى القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.
 

حياة كريمة

الريف المصري

وزاره التخطيط

الصحة



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